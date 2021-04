LdC : Mauricio Pochettino y croit pour le retour

Malgré la défaite concédée au Parc des Princes face à Manchester City (1-2, demi-finale aller de Ligue des Champions), l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino veut y croire pour le retour. L'Argentin l'a répété et martelé en conférence de presse d'après-match.

«On a bien joué à Barcelone et à Munich, on doit y croire, c'est important. Il faudra jouer 90 bonnes minutes pour le retour. (...) Nous avons bien joué, nous avons une bonne équipe, nous avons bien joué, j'y crois. Manchester City aussi a une bonne équipe. Tout ce qu'on a préparé en début de match montre qu'on était dans le vrai, on l'a montré en première. Nous n'avons pas réussi à conserver la même énergie. C'est la clé, c'est ce que l'on doit améliorer. (...) On doit y croire, City est une très bonne équipe, mais on doit croire en nous. C'est une nuit douloureuse, on prend deux buts très malheureux, mais on doit être positif et croire qu'on peut gagner là-bas et se qualifier pour la finale», a-t-il lancé. Le message est passé.