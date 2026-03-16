35 fautes, une expulsion et du spectacle… Santos et Corinthians mettent le feu au Brésil

La Série A brésilienne nous a encore offert du spectacle ce dimanche, et non, Neymar n’est pas sorti de la pelouse sur blessure s’il est nécessaire de le notifier. Dans un derby particulièrement électrique entre Corinthians et Santos, comptant pour la 9e journée de championnat, les coéquipiers de Neymar n’ont pas réussi à s’imposer dans leur antre (1-1). Lors d’une rencontre hachée, l’arbitre a d’ailleurs dû intervenir à de nombreuses reprises alors que les duels se multipliaient et que la tension montait progressivement au cours de la soirée. En fin de compte, ce ne sont pas les performances qui ont été sublimées, mais plutôt l’intensité.

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Au total, plus de 35 fautes ont été sifflées par l’arbitre durant ce duel très engagé, marqué également par un carton rouge côté Santos (87e) et trois joueurs blessés, la civière étant de sortie. Neymar a d’ailleurs été l’un des joueurs les plus visés, subissant plusieurs interventions osées tout au long de la rencontre, mais il a tenu le coup. Un match intense, brutal, mais qui a finalement été spectaculaire, une nouvelle fois dans le pays sud-américain. Les coéquipiers de l’ancien joueur du PSG laisse cependant deux points s’envoler(13e), tandis que les visiteurs s’approchent du podium (7e).