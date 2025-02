Real Madrid : le communiqué cinglant contre l’arbitrage

Le Real Madrid ne digère toujours pas. Battu sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, le club merengue estime avoir été victime d’un scandale d’arbitrage après une faute sur Kylian Mbappé, qui aurait mérité l’exclusion de Carlos Romero, buteur en fin de rencontre. Après être monté au créneau par la voie de ses joueurs et de son manager, le club de Florentino Pérez a franchi une nouvelle étape dans sa campagne pour dénoncer les erreurs arbitrales.

«L’indignation a été tellement grande qu’ils ont eu recours pour la première fois aux réseaux sociaux du club pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une injustice. Une décision incompréhensible, inexplicable, un scandale mondial. C’est un championnat entaché par les héritiers de Negreira et qui discrédite le football espagnol et la marque espagnole dans le monde. Le scandale est si grand que toute la presse, unanime en Espagne et dans le monde, parle de scandale", ajoute la vidéo, qui utilise des médias», indiquait la vidéo du club, qui utilise des Unes de médias internationaux pour dénoncer l’erreur.