MU : la réponse claire du clan Anthony Martial

Décidément, la saison 2023-2024 n’est clairement pas la plus calme pour Anthony Martial. Loin d’avoir le rôle de titulaire indiscutable à Manchester United en première partie de saison (7 titularisations sur 19 matches TCC, 2 buts, 2 passes décisives), l’attaquant international français (30 sélections, 2 réalisations) a longtemps été concerné par un possible départ, avec même l’Olympique de Marseille mentionné dans ce dossier. Néanmoins, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité, il n’y a aucun contact entre le joueur de 28 ans et le septième de Ligue 1. Le Daily Mail parlait même d’une mise à l’écart de Martial par son entraîneur, Erik ten Hag, en raison de sa méforme ainsi que son manque de travail selon les exigences du technicien néerlandais.

Au micro de Sky Sports, son agent, Philippe Lamboley, a tenu à mettre les choses au clair sur sa situation, annonçant que ce dernier devrait passer sur le billard. «Ce qui est dit à son sujet est complètement faux. Il n’a pas été exclu du groupe et n’a aucun problème avec l’entraîneur [Erik ten Hag. Anthony est à Manchester depuis neuf saisons et s’il n’était pas un grand professionnel, il ne serait pas resté aussi longtemps au club. Il va simplement subir une petite opération des adducteurs, qu’il aurait dû faire depuis un certain temps et qui ne lui permettait pas d’être à 100 %, donc il va la faire maintenant. Anthony ne partira pas et restera jusqu’à la fin de son contrat en juin.» Pour rappel, le contrat d’Anthony Martial, expirant en juin prochain, peut être prolongé d’une année supplémentaire mais les Red Devils ne souhaitent pas activer cette option. Le feuilleton est donc clos… du moins, jusqu’à cet été.