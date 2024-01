Manchester United : Erik ten Hag met Anthony Martial au placard !

Ça se gâte pour Anthony Martial (28 ans) à Manchester United. Déjà assez peu utilisé depuis le début de la saison par Erik ten Hag (19 matches toutes compétitions confondues, 629 minutes seulement 2 buts et 2 passes décisives), le Français a été mis au placard par son coach. Ce dernier n’est pas satisfait de sa condition physique et l’a tout simplement invité à s’entraîner à part du groupe. C’est le Daily Mail qui révèle cette information ce jeudi matin.

En réalité, l’attaquant a été malade durant la deuxième quinzaine du mois de décembre. Il n’a plus joué depuis la lourde défaite contre Bournemouth d’ailleurs, le 9 décembre. Absent pendant trois matchs durant l’intense période de Noël, il n’a pas réussi à retrouver un niveau physique satisfaisant. Il ne parvient pas à suivre l’entraînement collectif et surtout l’intensité exigée par le technicien hollandais. Ce dernier estime que le joueur ne travaille pas assez de son côté et l’a invité à revenir quand il sera remis en forme. Le média précise bien qu’il ne s’agit pas d’une mesure disciplinaire.

Martial n’est pas en forme

Si ce n’en est pas une, ça y ressemble beaucoup tout de même car l’entraînement physique individualisé n’est pas vraiment un sujet du côté d’Old Trafford. Ces dernières semaines, de très nombreux joueurs du club ont été touchés par différents virus et ont suivi un programme de remise en forme. Marcus Rashford est revenu en quelques jours par exemple, ce qui fait dire en interne que Martial n’a pas suivi à la lettre le conducteur de son club. À moins qu’il soit toujours infecté.

D’autres diront également que c’est une manière de lui mettre la pression, lui qui arrive en fin de contrat et qui a fait le choix d’aller au bout de son aventure à Manchester United, qui s’en serait bien débarrassé dès cet hiver. Son option de prolongation d’une saison ne sera pas activée. Il y a bien eu un intérêt de Fenerbahçe, une rumeur l’envoyant du côté de l’OM aussi, comme quoi sa cote est encore élevée sur le marché. Une chose est certaine en revanche, c’est que la fin de son aventure chez les Red Devils est en train de s’écrire, 8 ans et demi après ses débuts de rêve.