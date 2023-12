Manchester United : quel avenir pour le flop Anthony Martial ?

De ses débuts fracassants face à Liverpool en 2015, à sa sortie sous les sifflets et quolibets d’Old Trafford il y a trois semaines contre Bournemouth (0-3), Anthony Martial a pu se rendre compte de l’univers impitoyable qu’est le football. Coqueluche du théâtre des rêves, capable d’éclairer une rencontre d’un coup de génie, le natif de Massy est devenu paria aux yeux de son public. Mais après huit années de services, son avenir semble désormais se dessiner assez loin de Manchester. Depuis sa saison 2019/2020 en période COVID - la plus prolifique de sa carrière (17 buts en 32 rencontres de Premier League) -, Martial a vu son crédit s’épuiser, faute de trouver une forme de continuité dans ses performances. Des jolies parenthèses, il y en a eues, à l’image de son but contre Manchester City en 2021 (2-0) ou de son doublé vain contre ces mêmes Citizens l’an passé (6-3), mais au bout du compte, les désillusions supplantent le reste pour un joueur ô combien talentueux, mais irrégulier.

S’il a longtemps conservé les faveurs de son entraîneur Erik ten Hag, qui lui a constamment témoigné sa confiance malgré des performances en trombe ces derniers mois, l’ancien joueur de Monaco n’a pris part qu’à 619 minutes de jeu cette saison (2 buts). Fragilisé par les résultats fluctuants de son équipe, l’entraîneur néerlandais préfère aujourd’hui s’appuyer sur des éléments d’avenir, à l’image de Rasmus Hojlund (20 ans), recruté cet été pour 75 millions d’euros et auteur de son premier but en Premier League ce mardi face à Aston Villa (3-2). D’ailleurs, depuis l’entrée applaudie du Danois contre Bournemouth début décembre, Martial n’a plus jamais fait partie du groupe mancunien. Absent pour des raisons encore assez floues, le Français a-t-il disputé ses dernières minutes avec les Red Devils ? L’ouverture du mercato le 1er janvier devrait nous donner quelques éléments de réponse.

Martial garde la cote sur le marché

Présent en point presse ce mardi, Erik ten Hag a donné des nouvelles sur l’indisponibilité de son joueur : « Martial de retour ? Il est toujours souffrant. S’il y a des chances qu’il soit vendu en janvier ? Quand nous aurons des nouvelles, bien sûr, je le dirai. Mais ce n’est pas notre but», a indiqué l’ancien entraîneur de l’Ajax. Au regard du prix de son transfert en 2015 (plus de 70 M€), ne pas vendre Martial cet hiver pourrait s’apparenter à un gros manque à gagner étant donné que son contrat expirera en juin (son prix est estimé à 15 M€ par le site spécialisé Transfermarkt). Info ou intox ? Quoi qu’il en soit, les rumeurs vont plutôt dans le sens d’un départ dès janvier pour le Golden Boy 2015, malgré les propos tranquillisants d’ETH. Avec la récente arrivée d’INEOS à la tête de Manchester United, le Daily Mail faisait état d’une volonté de se séparer de plusieurs flops, à commencer par l’attaquant de 28 ans ainsi que Jadon Sancho. Le tabloïd avait d’ailleurs ajouté que le directeur du football mancunien, John Murtough, s’était déjà rendu en Arabie saoudite pour négocier le départ du Français.

D’un autre côté, le quotidien turc Fotomac s’est récemment fait l’écho d’un intérêt de Fenerbahçe pour Martial, désireux de se relancer à six mois de l’Euro (il n’a plus été appelé depuis octobre 2021). Mais ces dernières heures, une autre piste continue de prendre de l’ampleur : celle menant à l’Inter Milan. Comme indiqué par la Gazzetta dello Sport cette semaine, le finaliste de la dernière Ligue des Champions serait emballé à l’idée de signer un nouvel international français, après Benjamin Pavard et Marcus Thuram cet été. En tout état de cause, «the next Thierry Henry» («l’héritier de Thierry Henry» comme l’avait surnommé la presse britannique) aura bien l’embarras du choix pour donner un nouvel élan à sa carrière orageuse.