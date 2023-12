JT Foot Mercato : Manchester United lance son opération dégraissage

Manchester United à la dérive

L’époque Sir Alex Ferguson semble lointaine et les Red Devils cherchent encore après toutes ces années à retrouver leur lustre d’antan. Alors qu’Erik ten Hag semblait sur la bonne voie, le tacticien néerlandais se retrouve comme ses prédécesseurs, incapable de redresser le club. Ses jours dans le Nord de l’Angleterre sont comptés. Selon les informations du journal espagnol Relevo, il y a déjà un candidat qui fait office de favori pour prendre la place du Néerlandais : il s’agit de Julen Lopetegui. L’entraîneur espagnol est actuellement sans contrat suite à son départ de Wolverhampton en début de saison et a récemment refusé des propositions intéressantes en Arabie saoudite. Les dirigeants de Manchester United savent aussi que Lopetegui s’entend bien avec plusieurs joueurs de l’effectif qu’il a pu côtoyer lors de ses expériences précédentes, comme Sergio Reguilon, Casemiro et Raphaël Varane. Petit voir gros problème, les joueurs cités sont annoncés sur le départ. On commence avec le latéral espagnol, prêté par Tottenham. The Mirror rapporte que Dortmund a coché son nom, pour remplacer Ramy Bensebaïni qui participera à la prochaine CAN avec l’Algérie. En ce qui concerne Casemiro et Varane, les deux anciens Madrilènes font partie d’une liste spéciale où figurent aussi Jadon Sancho et Anthony Martial. Le Daily Mail nous apprend que le directeur du football de Manchester United était ce mois-ci en Arabie saoudite pour tenter de refourguer ces 4 joueurs. Malheureusement pour les dirigeants anglais, John Murtough est revenu bredouille d’Arabie saoudite. Mais Raphaël pourrait surtout faire un come-back retentissant au Real Madrid. La Cadena COPE cite le nom du défenseur français pour remplacer un David Alaba. S’il y a un joueur qui est vraiment proche de la sortie, c’est l’éternel flop Donny van de Beek. L’ancien de l’Ajax devrait signer à l’Eintracht Francfort, comme l’annonce Bild. L’opération prend la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire de 15M€.

Un nouveau Davids au Barça

En Catalogne, le FC Barcelone ne compte pas rester sans rien faire cet hiver malgré ses galères avec le fair-play financier de la Liga. Dans cette optique, le président Joan Laporta a d’ores et déjà confirmé la possible arrivée d’un milieu de terrain afin de compenser la longue absence de Gavi qui s’est blessé sérieusement au genou droit lors de la dernière trêve internationale. Une piste de longue date refait surface. Il s’agit de Giovani Lo Celso de Tottenham, un joueur très apprécié par Xavi. Malgré tout, ce dossier s’annonce relativement complexe puisque les dirigeants anglais ne semblent pas encore totalement disposés à le laisser filer, et ce même sous la forme d’un prêt. En cas de signature en Espagne, Lo Celso ne devrait pas avoir trop de difficulté à s’adapter au championnat puisqu’il a déjà été prêté à deux reprises dans un club espagnol par le passé, au Real Betis et à Villarreal.

City va écœurer le Bayern

Le plus gros dossier cet hiver pourrait être celui de João Palhinha. Le Portugais attise les convoitises de très nombreux cadors européens. Rappelez-vous, cet été déjà le milieu de Fulham faisait parler de lui. Tout semblait bouclé pour un transfert au Bayern Munich, finalement le deal avait capoté dans les ultimes instants. Le club allemand devrait retenter le coup, alors que Liverpool est aussi intéressé. Selon la presse anglaise, il faudra aussi composer avec la concurrence de Manchester City. The Sun et The Mirror affirment que les Skyblues ont bien l’intention d’entrer dans la danse. Ancien joueur du Sporting CP, le milieu de terrain portugais de 28 ans (24 sélections, 2 réalisations) est, aujourd’hui, sous contrat jusqu’en 2028 avec Fulham.