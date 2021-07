Liverpool : Virgil Van Dijk et Joe Gomez bientôt de retour

Liverpool retrouvera sa charnière centrale titulaire dans les prochains jours. L'entraîneur des Reds Jürgen Klopp a confirmé que Virgil van Dijk et Joe Gomez devraient faire leur retour de blessure pour le match de préparation face au Hertha Berlin ce jeudi à Innsbruck. Dans un entretien accordé au média officiel du club de la Mersey, le tacticien allemand a affirmé que l'international néerlandais devrait jouer quelques minutes, lui qui n'a plus joué depuis son opération du genou en octobre dernier.

«J'espère, je ne suis pas sûr, qu'il y a la possibilité que Virgil puisse jouer quelques minutes. Il a l'air vraiment bien à l'entraînement et peut-être que nous pouvons le faire entrer, mais je dois avoir quelques conversations finales. Il semble prêt et nous verrons bien». Il a également rassuré sur le cas Gomez : «Joey est très proche. Il n'y a pas de course entre eux deux, ils ont eu des blessures différentes et des choses comme ça, mais il est très proche. Si Virgil peut jouer maintenant, alors Joey pourra probablement jouer le match suivant. Nous verrons. A l'entraînement, ils sont tous les deux très bons».