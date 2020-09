Reggina : la très belle première prestation de Jérémy Ménez

Ligue 1, Ligue 2, Süper Lig, Liga MX, Serie A et maintenant Serie B. Jérémy Ménez, aujourd'hui âgé de 33 ans, a encore faim. Après son retour en France l'été dernier pour disputer la saison 2019-2020 avec le Paris FC en deuxième division française, l'ancien joueur du PSG a décidé de revenir en Italie pour relever un nouveau challenge. Passé par l'AS Roma (2008-2011) et l'AC Milan (2014-2016), le natif de Longjumeau s'est engagé en faveur de la Reggina, formation de Serie B (D2 italienne). Un choix surprenant à l'époque, mais le principal concerné s'était rapidement expliqué.

La suite après cette publicité

«J’ai une petite revanche à prendre sur moi-même. Là-bas, je me suis éclaté. Là-bas, je me sens bien et les gens ont une image différente de moi par rapport à la France. Peut-être que j’ai fait deux, trois petites fautes qui n’ont pas plu à certaines personnes. Et en France, quand on te met dans une case, après les gens ont du mal à te sortir de cette case. Je fais abstraction de tout ça et j’avance. C’est pour ça que je suis heureux de retourner en Italie. Je voulais me prouver que je pouvais tout éclater là-bas», avait-il lâché. Et sa nouvelle aventure a débuté de la meilleure des manières.

«Ménez est de retour, il fera de grandes choses»

Parfois critiqué dans l'Hexagone, Jérémy Ménez n'a pas attendu bien longtemps pour dégainer. Titulaire en attaque samedi pour le match de la 1ère journée de Serie B contre Salernitana, le Français a ouvert le score grâce à un joli but où il a éliminé deux adversaires avant de conclure du gauche (83e). Malheureusement pour son équipe, Casasola a ensuite égalisé (1-1) et les deux formations se sont quittées dos à dos. Mais la prestation de l'ancien Parisien n'est pas passée inaperçue de l'autre côté des Alpes.

Néanmoins, le joueur de la génération 87 n'a pas souhaité s'enflammer, même s'il est déjà en pleine confiance. «J'ai beaucoup d'objectifs, mais je les garde pour moi parce que ça porte malheur. En tout cas, Ménez est de retour, il fera de grandes choses, a déclaré Jérémy Ménez avant de poursuivre. Nous voulions gagner le premier match. (...) L'équipe a beaucoup de marge de manœuvre pour s'améliorer.» Et le Français risque d'apporter son expérience pour aider son équipe et la booster.