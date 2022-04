LdC, Chelsea : Thomas Tuchel est déçu et fier

Chelsea a frôlé l'exploit. Battus sèchement à Stamford Bridge à l'aller (1-3), les Blues menaient (0-3) au Santiago Bernabéu à dix minutes de la fin. Puis tout a basculé, le Real Madrid est revenu dans la partie puis a marqué en prolongations pour finalement se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions (2-3, a. p.). Thomas Tuchel était partagé entre deux sentiments en conférence de presse d'après-match.

«Nous sommes très déçus et très fiers à la fois, nous avons fait un grand match, marqué trois buts et nous nous sommes procurés beaucoup d’occasions. Nous avons été battus par la qualité pure et nos propres erreurs. Nous avons été malchanceux, nous méritions de passer, tant sur l’aller que ce retour, mais la chance n’était pas de notre côté et il en faut pour gagner ce genre de matches», a lancé le manager allemand, remerciant ses joueurs d'avoir suivi son plan à la lettre.