Liverpool : la nouvelle sortie forte de Mohamed Salah sur son avenir

À la veille du tant attendu Liverpool - Manchester City, opposant les deux premiers de Premier League, Mohamed Salah a accordé une interview à Sky Sports. L’occasion pour l’international égyptien (96 sélections, 54 buts) de revenir, dans un premier temps, sur l’annonce du départ de son coach Jürgen Klopp. «Nous avons eu un rendez-vous à 10h30, ce qui est bizarre, je suis entré et j’ai vu son agent et j’ai pensé qu’il avait renouvelé son contrat ! Et puis van Dijk m’a dit qu’il partait… Je me suis dit : "pourquoi ?!" », a ainsi lancé le numéro 11 des Reds, surpris par cette décision.

Dès lors, avec le départ du technicien allemand et à un an de la fin de contrat, la question de son avenir lui a logiquement été posée… Régulièrement cité du côté de l’Arabie saoudite dans un futur proche, le gaucher d’1m75 a malgré tout tenu à mettre les choses au clair. «Est-ce que cela (le départ Jürgen Klopp, ndlr) va m’influencer aussi ? Non, non, c’est la vie, cela fait partie de la vie, tout bouge. Des joueurs ont déjà quitté le club, des joueurs très importants. Le manager est également très important pour le club et il s’en va. Un jour, je quitterai le club aussi, mais non, ça ne m’influencera pas», a notamment confié l’intéressé, écartant alors l’hypothèse d’un départ précipité.

Salah ne lie pas son avenir à Klopp mais…

Auteur de 19 buts et 10 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien joueur de l’AS Roma ou encore de Chelsea ne devrait donc pas lié son avenir à celui de son coach actuel. Pour autant, cette nouvelle sortie médiatique ne devrait pas calmer les ardeurs de l’Arabie saoudite. L’été dernier, de nombreux clubs saoudiens lui avaient, en effet, proposé un pont d’or pour qu’il rejoigne la Saudi Pro League. Si le Pharaon avait, à cette époque, décliné ces approches, la suite des événements pourrait, elle, réserver quelques surprises.

Sur ses réseaux sociaux, Mido, ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille, avait de son côté assuré que Salah quitterait bien les rives de la Mersey malgré un bail courant jusqu’en juin 2025. «Mohamed Salah jouera en Saudi Pro League la saison prochaine. Des contrats ont été signés», indiquait notamment l’ex-buteur égyptien sur X. Pour rappel, lors de la dernière offensive saoudienne, un package de 300 M€ avait été avancé avec un transfert estimé aux alentours des 100 M€ et un salaire de 200 M€ sur trois ans pour le joueur. Le feuilleton Salah est donc loin d’être terminé…