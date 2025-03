CdF, PSG : Luis Enrique encense la forme de Bradley Barcola

Mardi soir, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique va devoir valider sa place en finale de Coupe de France pour rester en lice dans toutes les compétitions. Présent en conférence de presse avant le déplacement des siens à Lille pour défier Dunkerque dans le cadre des demi-finales de la Coupe de France, le technicien parisien a été interrogé sur l’état de forme de Bradley Barcola et son entente avec ses partenaires offensifs.

«Il a commencé la saison avec une série de buts spectaculaire. À partir de là, il a été un des joueurs qui a le mieux compris quand il y a un joueur mieux placé pour la passer à un coéquipier. Il a participé à 33 buts cette saison. Pour moi, une passe qu’il laisse, c’est encore mieux. Ça montre la générosité des attaquants et en particulier Barcola. Nous avons de très bons joueurs dans cette équipe. Nous recherchons toujours le joueur le mieux placé devant le but. Les joueurs marquent plus de buts, nous sommes l’une des meilleures équipes d’Europe. Nous sommes l’une des équipes qui concèdent le moins de but. Ça valide l’importance de jours capables de donner le ballon à un coéquipier mieux placé», a-t-il assuré en conférence de presse.