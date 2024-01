CdF : le groupe lyonnais avec 3 recrues pour affronter Bergerac

Ce vendredi soir à 20h45, l’Olympique Lyonnais va affronter le Bergerac Périgord FC en 16es de finale de la Coupe de France. Une compétition où les hommes de Pierre Sage veulent faire bonne figure, eux qui vivent une saison plutôt compliquée en Ligue 1. Pour ce déplacement, le technicien âgé de 44 ans a convoqué un groupe de 20 joueurs.

La suite après cette publicité

Parmi eux, on retrouve les recrues hivernales Lucas Perri, Adryelson et Malick Fofana. La dernière en date, Gift Orban, arrivé jeudi en provenance de La Gantoise, n’est pas présent. En revanche, on peut noter la présence de Sinaly Diomandé, sur le départ durant ce mercato. Mais le technicien rhodanien a dû faire appel à lui en raison des suspensions de Jake O’Brien et Duje Caleta-Car.

Le groupe de l’OL

Anthony Lopes, Bengui, Lucas Perri - Adryelson, Diomandé, Henrique, Kumbedi, Lovren, Mata, Tagliafico - Akouokou, Alvero, Caqueret, Diawara, Maitland-Niles, Tolisso - Cherki, Malick Fofana, Lacazette, Moreira.