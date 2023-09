Arabie saoudite : un mercato de tous les records à près d’1 milliard d’euros

La suite après cette publicité

Hier soir, le marché des transferts a officiellement fermé ses portes en Arabie saoudite. Initialement, il aurait dû se terminer le 20 septembre mais la Saudi Pro League a décidé d’avancer la date de clôture du mercato. Un soulagement pour les écuries européennes qui, pour beaucoup, ont tremblé jusqu’au bout. Il faut dire que les écuries saoudiennes ont fait une sacrée percée sur le marché ces derniers mois. Al-Nassr a ouvert la voie l’hiver dernier en mettant la main sur Cristiano Ronaldo à la surprise générale. Libre, le Portugais a rejoint la SPL, un championnat d’avenir selon lui.

De nouvelles stars en SPL

Un pays qui a aussi besoin de lui pour promouvoir sa candidature à l’organisation d’un Mondial. Incompris par certains, CR7 a été suivi par une flopée de joueurs après que le ministère des Sports de l’Arabie saoudite a annoncé l’achat des quatre grands clubs du pays (Al-Hilal, Al Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli). Karim Benzema, star et capitaine du Real Madrid, n’a pas honoré sa dernière année de contrat en Espagne pour signer en faveur d’Al-Ittihad. Le Français, qui a été rejoint par N’Golo Kanté ou encore Fabinho, est le deuxième Ballon d’Or à avoir signé en SPL.

Les Saoudiens, notamment Al-Hilal, auraient aimé en avoir un troisième avec Lionel Messi. Malgré un salaire de 500 millions d’euros, l’Argentin a décliné pour rejoindre l’Inter Miami. Al-Hilal s’est ensuite rabattu sur Neymar. Poussé vers la sortie au PSG, le Brésilien, qui rêvait d’un retour au Barça, a dit oui aux Saoudiens. Ces derniers lui ont offert un énorme salaire ainsi que d’autres avantages comme expliqué sur notre site. En plus de cela, ils ont déboursé 90 millions d’euros pour son transfert (sans compter les bonus qui peuvent faire grimper la note à 110 millions d’euros).

Al-Hilal a été le club le plus dépensier

Il s’agit d’un record de vente pour le PSG. C’est aussi un transfert record pour l’Arabie saoudite, qui n’apprécie pas forcément de miser autant sur les deals. Al-Hilal a pourtant mis la main au porte-monnaie pour Neymar, Malcom (60 M€), Ruben Néves (50 M€), Aleksandar Mitrović (40 M€), Sergej Milinkovic-Savic (40 M€), Kalidou Koulibaly (23 M€) ou encore Yassine Bounou (21 M€). C’est le club saoudien qui a le plus dépensé cet été, à savoir 353 M€ selon AS. Vient ensuite Al-Ahli. Le club qui a recruté Roberto Firmino (libre), Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Edouard Mendy, Franck Kessié, Merih Demiral ou encore Gabri Veiga a dépensé 194 M€.

Al Nassr, qui a accueilli Sadio Mané, Seko Fofana ou encore Aymeric Laporte, a déboursé 165 M€. Le club de CR7 se place juste devant Al-Ittihad, qui a lâché 110 M€. Mais la note aurait pu être plus élevée si l’écurie saoudienne était parvenue à recruter Mohamed Salah. La presse anglaise a évoqué des offres de plus de 200 M€. Liverpool a résisté. Mais l’équipe de KB9 n’a pas dit son dernier mot. Elle compte revenir à la charge dans les prochains mois, persuadée que le Pharaon est intéressé pour venir. Outre les 4 gros clubs saoudiens, d’autres formations ont réussi à faire des coups.

Plus que l’argent, un projet ambitieux

En plus d’attirer Steven Gerrard pour son banc, Al-Ettifaq a recruté Jordan Henderson, Moussa Dembélé (libre) et Georginio Wijnaldum. De son côté, Abha Club a recruté Karl Toko Ekambi ou encore Ciprian Tatarusanu. Al-Shabab a accueilli Yannick Carrasco ou encore Habib Diallo, pendant qu’Al-Fateh a fait signer Jason Denayer. Bref, un paquet de joueurs ont posé leurs valises en Saudi Pro League. Accusés d’être des mercenaires, plusieurs d’entre eux se sont défendus et ont parlé de la qualité du projet. Neymar a d’ailleurs défendu la ligue saoudienne hier en conférence de presse, lui qui n’a pas encore joué un seul match.

«Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout. Vu les grands noms qui composent cette Ligue, c’est possible que ce Championnat soit meilleur que la Ligue 1. Les entraînements sont intenses. J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien en fait et peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1, c’était faible, mais c’est là où j’ai le plus souffert. (Rires.) Ça va être un Championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder. (…) Je ne vais pas ressentir de difficulté d’adaptation. Je ne parle pas arabe mais après 5, 6 ans en France, mon français était nul. Ça ne sera pas différent. Je suis content de découvrir une nouvelle culture, j’ai été très bien reçu par tout un pays. Je suis content de mon choix et de ce futur qui se présente à moi.»

L’Arabie saoudite a pratiquement dépensé 1 milliard d’euros

Comme lui, CR7 a défendu le niveau de la SPL cette semaine. « Je l’ai dit il y a six mois et tout le monde m’a pris pour un fou. Mais finalement, le fou n’est pas si fou que ça et il s’avère normal de jouer dans le championnat saoudien. Pour moi, c’était un grand privilège de changer la culture d’un pays en termes de football et de voir de grandes stars partir en Arabie saoudite. Et je peux ajouter une chose : ce que nous avons tous vu cet été n’est qu’un début.» Il est certain qu’avec tous les joueurs arrivés cet été, la SPL va encore progresser. Et elle devrait encore continuer à le faire. En effet, le nombre de joueurs étrangers autorisés pour chaque club (8 joueurs) devrait être augmenté.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’Al-Ittihad a sacrifié Jota, arrivé il y a seulement quelques semaines contre près de 30 millions d’euros. Sans limite en ce qui concerne le quota de joueurs étrangers et avec des moyens colossaux, les clubs saoudiens risquent encore de frapper fort à l’avenir. De quoi inquiéter les écuries européennes, qui se font attaquer notamment celles de Premier League. Un championnat qui, au final, a dépensé bien plus que la SPL cet été. En effet, AS rappelle que les clubs anglais ont dépensé au total plus de 2,8 milliards d’euros cet été. L’Arabie saoudite a lâché plus de 939 M€. RMC Sport parle de 958 M€. Un record pour le pays du Golfe, qui a dépensé plus que la L1 (898 M€), la Serie A (854 M€), la Bundesliga (748 M€) et la Liga (440 M€).