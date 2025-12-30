Le Barça recale un champion du monde 2022

Le FC Barcelone aborde le mercato hivernal avec une situation délicate en défense centrale. La grave blessure d’Andreas Christensen, absent pour plusieurs mois, combinée à l’indisponibilité de Ronald Araujo depuis fin novembre, a considérablement réduit les options de Hansi Flick. Depuis le dernier match de l’Uruguayen, une défaite à Londres face à Chelsea (3-0), le technicien allemand s’appuie sur des solutions internes, avec la paire Pau Cubarsí–Gerard Martín titularisée lors des sept dernières rencontres de Liga et de Ligue des champions. Si le rendement du jeune Cubarsí et la reconversion réussie de Gerard Martín rassurent, le club reste conscient de l’importance de se renforcer dans le secteur.

Dans ce contexte, le nom de Nicolás Otamendi a circulé, mais les rumeurs ont rapidement été démenties. Selon CNN Portugal, le Barça ne s’est jamais intéressé au défenseur argentin du Benfica, sans aucun contact ni projet de transfert. Le club lisboète a confirmé sa sérénité, Otamendi étant sous contrat jusqu’à la fin de la saison. José Mourinho a, lui aussi, balayé toute inquiétude. « Je n’ai absolument aucune crainte. Ni le président, ni Mário Branco, ni Simão Sabrosa, personne ne m’a parlé d’un départ d’Otamendi. Je n’ai aucune raison de m’inquiéter », a déclaré l’entraîneur portugais en conférence de presse. De son côté, Barcelone continue d’évaluer ses options sans précipitation, dans le respect des contraintes du fair-play financier, tandis que Flick maintient sa confiance en Cubarsí et Gerard Martín, avec Eric Garcia comme solution de secours.