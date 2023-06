Bayern Munich : Raphaël Guerreiro justifie son choix

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en exclusivité sur notre site ces derniers jours, Raphaël Guerreiro s’est officiellement engagé avec le Bayern Munich ce vendredi. L’international portugais, arrivé à l’été 2016 au Borussia Dortmund, a rejoint le club bavarois comme joueur libre. Un nouveau virage important dans sa carrière, et qu’il ne voulait pas louper comme il l’a indiqué après sa signature.

«Lorsque l’appel est venu de la part du Bayern, ma décision a été prise rapidement, a indiqué l’ancien joueur de Lorient. C’est un honneur pour moi de jouer pour ce grand club et j’apprécie aussi beaucoup Thomas Tuchel depuis notre passage commun à Dortmund. Je suis un joueur qui aime toujours avoir le ballon, dominer le jeu et j’aime créer des occasions. Je ferai tout pour gagner le plus de titres possible. C’est la philosophie du Bayern.»

À lire

Les trois pistes inattendues de Thomas Tuchel pour le Bayern Munich