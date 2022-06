Équipe de France : la pression s'accentue sur les épaules du fantomatique Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Mais où est donc passé Antoine Griezmann ? Ou du moins, le vrai ? Auteur de seulement 8 buts et 7 passes décisives la saison écoulée sous les couleurs de l'Atlético de Madrid, l'attaquant de 31 ans a vécu un exercice 2021-2022 compliqué dans la capitale espagnole. Il n'a par exemple plus marqué depuis le 6 janvier dernier, en Coupe du Roi, contre une équipe de 3ème division (CF Rayo Majadahonda). Il faut carrément remonter au 28 novembre 2021 pour trouver trace de la dernière réalisation de Grizi en Liga. On se disait alors que la fin de saison et le passage en sélection, où il reste un élément majeur, lui feraient du bien.

Griezmann inquiète sur le terrain

Mais il n'en est rien, au contraire. « Jusqu'à ma blessure (entre décembre et février, NDLR), j'étais très bien. Ensuite, j'ai eu une période difficile, en ne pouvant pas m'entraîner ou jouer. Après la blessure, me voilà en train d'essayer de retrouver mon meilleur niveau. Marquer des buts, ça reviendra. [...] Ce n'est pas normal de passer autant de matchs sans marquer », expliquait Antoine Griezmann il y a quelques semaines. Force est de constater que même avec les Bleus, ça ne va pas mieux. D'autant plus qu'AG7 n'a plus fait trembler les filets avec la France depuis le 13 novembre dernier (succès 8-0 contre le Kazakhstan). Une série (6 matchs) qui en dit long sur le mal-être traversé par l'ancien joueur du Barça.

Antoine Griezmann fait parfois peine à voir sur le pré, comme vendredi en Autriche (1-1), lors de la 3ème journée de la Ligue des Nations, et ne semble plus qu'être l'ombre de lui-même, tant il a du mal à faire des différences. Même techniquement, registre où il excède d'ordinaire et où il n'a jamais connu le moindre souci, c'est plus compliqué. C'est d'ailleurs le n°7 des Bleus, crédité d'un 3 dans nos colonnes, qui perd le ballon sur l'ouverture du score adverse. Mais il n'y a qu'à regarder de plus près ses coups de pied arrêtés. Hormis un coup franc bien botté face à David Alaba et ses partenaires, c'est le néant.

La place de Grizou menacée ?

Titularisé une deuxième fois en trois matchs depuis le début de ce dernier rassemblement de la saison par Didier Deschamps, qui lui maintient sa confiance et espère le relancer, le champion du monde 2018 n'a en revanche pas joué la dernière demi-heure en Autriche. Et la patience de DD a peut-être des limites. « Je savais qu'il n'avait pas quatre ving dix minutes dans les jambes. Il n'est pas au meilleur de sa forme, ça se ressent dans son jeu et dans son influence dans l'animation », a concédé le sélectionneur des Bleus en conférence de presse d'après-match.

Le natif de Mâcon, qui demeure le joueur le plus utilisé par Didier Deschamps depuis 2012 (107 matchs sur 129, devant Olivier Giroud et ses 103 apparitions), sait que la pression s'accentue sur lui. Le message est clair, et l'urgence est plus que jamais là, à 164 jours du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar pour un Griezmann qui reste toutefois sur 64 matchs de rang disputés avec le maillot frappé du Coq et des deux étoiles. À ce rythme, ça pourrait ne plus durer.