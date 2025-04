Harry Maguire a été choqué par l’OL

Il n’y a pas de grande victoire sans un grand adversaire. Harry Maguire est visiblement du même avis, lui qui a eu des mots sympathiques envers l’OL après la victoire de Manchester United hier soir en C3 (5-4).

«C’est un match incroyable, c’est évident. On a vraiment bien joué, on menait 2-0 à la mi-temps. On a eu le contrôle total, même en seconde période, avec des occasions de troisième but. Puis ils ont marqué de nulle part, on a concédé un but un peu fou. Ça nous a mis en difficulté, ils ont égalisé, puis on s’est retrouvés menés 4-2 à dix, c’est loin d’être suffisant. On s’est trop exposés. Lyon est une bonne équipe, avec de bons attaquants et un excellent jeu. Mais nous avons tenu bon et fait preuve d’un excellent état d’esprit, et c’est ce que ce stade fait. Revenir comme ça, c’est une performance incroyable de la part de tous dans les dernières minutes.» Classe de la part du défenseur anglais.