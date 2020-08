Lille OSC - Stade Rennais : les compositions officielles

La Ligue 1 a repris avec la première journée de la saison 2020/2021 et pour ce retour du championnat de France, le LOSC (4e la saison dernière) et le Stade Rennais (3e la saison dernière). A domicile, Lille se présente dans un 4-3-3 avec Mike Maignan dans les cages. Ce dernier peut compter sur Zeki Çelik, José Fonte, Sven Botman et Reinildo en défense. L'entrejeu est assuré par Benjamin André et Renato Sanches tandis que Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba prennent les couloirs. La recrue Jonathan David est seule en pointe.

De son côté, le Stade Rennais opte pour un 4-3-3 avec Édouard Mendy comme dernier rempart. Sacha Boey, Damien Da Silva, Nayef Aguerd et Christ-Emmanuel Faitout Maouassa sont positionnés devant le gardien sénégalais. Steven N'Zonzi est aligné en sentinelle derrière Jonas Martin et Benjamin Bourigeaud. Raphinha et Martin Terrier accompagnent M'Baye Niang.

Les compositions :

Lille OSC : Maignan - Çelik, Fonte, Botman, Reinildo - André, Xeka, Sanches - Ikoné, David, Bamba

Stade Rennais : Mendy - Boey, Da Silva, Aguerd, Maouassa - Martin, Nzonzi, Bourigeaud - Raphinha, Niang, Terrier