Chelsea : l’anecdote d’Estêvão au sujet de Cole Palmer

Actuellement sous les couleurs de Palmeiras, le jeune Estêvão (17 ans) s’apprête à quitter son pays natal. En effet, le natif de Franca rejoindra Chelsea en juillet 2025. Considéré comme un grand espoir du football brésilien, l’ailier droit d’1m76 va ainsi venir renforcer le secteur offensif des Blues, qui n’ont pas hésité à débourser 34M€ pour l’attirer.

Interrogé par The Guardian, Estêvão a d’ailleurs révélé une petite anecdote au sujet de son futur coéquipier, Cole Palmer. «Quand j’ai signé pour Chelsea, le lendemain j’ai marqué un but et j’ai célébré comme Palmer… Je l’ai tagué sur Instagram, il m’a traité de star, j’ai dit qu’il était aussi une star. Il a dit que nous allions faire beaucoup de grandes choses ensemble pour Chelsea», a ainsi déclaré la jeune pépite brésilienne. Réponse dans les prochains mois.