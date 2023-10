PSG : le violent tacle du président de Naples à Luis Enrique

Alors que le torchon brûle à Naples entre Rudi Garcia et Aurelio De Laurentiis, ce dernier a sorti ce mardi une interview explosive au journal italien Il Messaggero. Et comme à son habitude, le patron du club de la Campanie n’y va pas avec le dos de la cuillère. Après avoir expliqué les raisons de son désamour soudain avec l’ancien entraîneur de l’OL et l’OM, le dirigeant de 74 ans en a profité pour fustiger le comportement de Luis Enrique. Pour rappel, le technicien espagnol s’était entretenu avec la direction des Partenopei avant de rejoindre le Paris Saint-Germain.

Pas de rancune pour l’homme d’affaires qui a plutôt détruit l’ancien sélectionneur de la Roja suite aux entretiens estivaux qu’ils avaient eu : «J’ai appelé Luis Enrique et Dieu merci, il est allé en France, regardez les résultats qu’il a obtenus. Il ne m’avait même pas convaincu lors de la discussion que nous avions eu pendant trois jours.» Une déclaration qui ne devrait pas plaire à l’entraîneur parisien.