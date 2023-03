JT Foot Mercato : le plan d’Arsenal pour continuer à régner sur Angleterre

Arsenal prépare la suite !

Les Gunners ont déjà deux grosses pistes pour cet été d’après Mundo Deportivo. La première mène à Vitor Roque. L’international brésilien, aussi dans le viseur du FC Barcelone, est convoité par les Londoniens. Selon le média espagnol, le leader de la Premier League est même le club le mieux placé pour s’offrir le joueur de l’Atletico Paranaense. La seconde piste évoquée est Eric Garcia. Le défenseur espagnol a perdu de l’importance à Barcelone, où il est barré par le duo Araujo-Christensen. Puis Arsenal compte bien continuer à s’appuyer sur ses hommes forts du moment pour performer. Bukayo Saka devrait logiquement se voir offrir un nouveau contrat très lucratif. Comme le révèle le Daily Mail, le crack anglais pourrait obtenir un contrat de 17 millions d’euros par an. Ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du club. Puis même si c’est avec un autre maillot rouge et blanc qu’il s’est révélé, Folarin Balogun est toujours un joueur d’Arsenal. Le buteur prêté au Stade de Reims est convoité par l’AC Milan mais Arteta compte sur lui pour faire partie de l’effectif la saison prochaine. Enfin, pour avoir les finances nécessaires aux prochains recrutements, les Londoniens veulent mettre 7 joueurs à la porte d’après The Sun. En tête de liste, on retrouve Nicolas Pépé, puis Nuno Tavares. Albert Sambi Lokonga, Pablo Mari, Cedric Soares, Alex Runarsson et Ainsley Maitland-Niles sont aussi invités à quitter le navire.

Manchester City va envoyer du lourd !

Depuis l’arrivée de nouveaux propriétaires en 2008, le club anglais dépense des sommes folles pour recruter des joueurs. Maintenant, les Skyblues comptent investir énormément d’argent, mais pour développer leur enceinte, l’Etihad Stadium. Après un premier chantier en 2015, les Mancuniens veulent à nouveau agrandir leur stade pour qu’elle accueille 61 000 personnes. D’après le Daily Mail, le plan des Skyblues est d’ajouter 7 700 sièges supplémentaires au deuxième niveau de la tribune nord. Dans l’idéal, les travaux débuteront en novembre prochain avec l’objectif que tout soit terminé pour le début de l’exercice 2025-26. Manchester City veut aussi construire un nouvel hôtel, un mégastore, un fan park couvert ainsi qu’un musée. Concernant ces autres projets, ils sortiront de terre un an après la fin de l’agrandissement du stade. Tout ça devrait coûter près de 341 millions d’euros.

Bielsa de retour aux affaires

Selon la chaîne de télévision argentine TyC Sports, «El Loco» serait sur le point d’être nommé sélectionneur de l’Uruguay, avec une prise de fonction effective dès septembre. Le média argentin rapporte que les négociations entre la fédération et le technicien de 67 ans seraient sur le point d’aboutir à un accord. S’il venait à succéder à Diego Alonso, parti après l’élimination de la Céleste lors de la phase de groupe de Coupe du Monde cet automne, Marcelo Bielsa deviendrait le premier technicien argentin à prendre les rênes de la sélection uruguayenne, depuis Daniel Passarella en 1999.