PSG : Mauricio Pochettino défend son bilan décevant

Présent en conférence de presse, ce mardi soir, à la veille du déplacement à Leipzig, dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions, Mauricio Pochettino s'est expliqué sur le début de saison du Paris Saint-Germain et sur les critiques à propos de son style de jeu. L'entraîneur argentin a expliqué que sa formation était encore en phase d'amélioration et avait besoin de temps pour progresser.

La suite après cette publicité

«On a le projet et les idées, la manière de les développer aussi, on est en train de mettre cela en place, on est dans un processus de construction d'équipe, elle se fait étapes par étapes, je ne vais pas tout développer aujourd'hui, mais on est encore dans une phase d'amélioration où l'on doit prioriser d'abord certains secteurs de jeu. On dépend aussi de plusieurs autres facteurs que l'on améliore également. C'est difficile à évaluer. Dans ces circonstances, on va continuer de s'améliorer. Le football veut des résultats rapides, mais nous améliorons nos résultats ainsi que notre football sur le plan collectif et individuel», a-t-il indiqué.

Créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 150€ offerts avec le code FMUNI . Pour ce match retour, pariez 150€ sur une victoire du PSG 2-0 contre Leipzig et tentez de remporter 1 830€ (cote à 12,20). (cotes soumises à variation)