Le départ de Lionel Messi pourrait faire très mal à la Liga...

La bomba lâchée par Lionel Messi (33 ans) a mis tout Barcelone sens dessus dessous. Mais pas seulement. Si le club blaugrana et ses socios prient désormais jour et nuit pour la Pulga change d’avis et reste en Catalogne, ils ne sont pas les seuls. Le président de la Liga, Javier Tebas, doit lui aussi passer des heures difficiles. Encensé en Espagne pour avoir permis au championnat ibère d’enregistrer de très gros revenus et d’avoir imposé sa marque à l’international, Tebas se frottait les mains.

La suite après cette publicité

Les droits TV pour la période 2019-2022 avaient en effet été vendus pour 1,14 milliard d’euros par saison (soit un total de 3,4 milliards d’euros). Quant aux droits TV à l’international, ils avaient été sécurisés jusqu’en 2024 (période 2019-2024) en échange d’un total de 4,48 milliards d’euros, soit 896 M€ par an. Des montants colossaux grâce auxquels Tebas s’était permis d’affirmer que le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018 n’avait eu aucun impact sur l’image de son championnat adoré. « On va me critiquer à Madrid, mais le départ de Cristiano Ronaldo a eu impact quasi nul. La Liga doit être au-dessus des joueurs. »

La crainte de droits TV revus à la baisse

Aujourd’hui, celui dont le nom fait toujours grincer des dents au PSG ou à Manchester City est nettement moins serein. Car si Lionel Messi quitte bel et bien le FC Barcelone, la Liga aura perdu ses trois têtes d’affiches en trois ans. Neymar en 2017, CR7 en 2018 et donc la Pulga en 2020. Trois joueurs considérés comme les trois meilleurs de la planète. Alors forcément, il y a de quoi s’inquiéter pour les finances de la Liga. « Oui, on le ressentirait énormément parce que donne énormément de valeur à notre championnat », concédait Tebas au micro de la radio RAC-1 en juin dernier.

Avec des droits TV à l’international assurés jusqu’en 2024, le dirigeant espagnol a le temps de voir venir. Mais AS indique que la situation est loin d’être rassurante, surtout pour les clubs. Tout d’abord parce que la crise du coronavirus a déjà fait perdre à la Liga beaucoup d’argent (au moins 200 M€). Et le début de la saison 2020/2021 ne s’annonce également pas exceptionnel avec des matches qui devraient être joués à huis clos (donc moins de revenus générés au stade). Déjà obligées de se serrer la ceinture (mise en place du chômage partiel ces derniers mois, mercato sans folies), les équipes savent parfaitement qu’un départ de Messi cet été interviendrait au pire moment, notamment en vue de la renégociation des droits TV au niveau national. Sans oublier les 80 contrats signés dans le monde dont les montants risquent fortement d’être revus à la baisse.

Sans Messi, ni autre tête d’affiche du calibre de CR7 ou de Neymar, pas facile de se montrer gourmand, même si la Liga regorge de très bons joueurs. De plus, AS ajoute qu’une autre source d’inquiétude tracassait déjà les dirigeants du championnat bien avant la crise du coronavirus et la saga Messi : l’incapacité des trois ténors (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético) à recruter des joueurs phares. Jusqu’à présent, par exemple, le PSG a su résister aux assauts pour Neymar et Kylian Mbappé, soit les deux éléments les plus bankables du moment. Pour un championnat habitué à recruter les meilleurs joueurs de la planète, ça fait tache. Pour le journal espagnol, la Liga va donc devoir réfléchir à un nouveau modèle.

La Liga obligée de se réinventer ?

« C’est sûr qu'après neuf ans avec Ronaldo et Messi (dont 4 avec Neymar), la Liga va devoir se réinventer. Le Barça et le Real ont un peu perdu l'ascendant en termes de recrutement des plus grandes stars. C'est une réelle perte d'influence. Mais ces deux clubs sont ceux qui ont le chiffre d'affaires le plus important d'Europe et on peut s'attendre à ce qu'ils contre-attaquent… De grosses propositions pour des joueurs comme Pogba, Neymar, Mbappé, Salah, Neuer ? Difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas un recrutement de type "galactique" pour contrecarrer la perte d'influence », nous a d’ailleurs confié Bastien Drut, spécialiste de l'économie du football et auteur de quelques ouvrages sur ce sujet.

Reste toutefois à savoir quand les grands d’Espagne auront les moyens d’enclencher de telles opérations. Rien que pour Mbappé, toute la presse madrilène évoquait un report de l’opération en 2021. Sans surprise. Et si ces difficultés à recruter du très lourd persistent, la Liga devra peut-être miser sur une nouvelle version. Tebas a quelque peu anticipé la chose en misant sur la marque Liga. Et si Messi quitte le Barça, il se pourrait que le patron du championnat espagnol opte pour un plan de relance misant sur une Liga plus ouverte que jamais, avec plus de suspens que l’éternel combat Real-Barça (depuis 2004, seul l’Atlético a réussi à glaner un titre de champion en 2014).