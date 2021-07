Medhi Benatia signe 3 ans au Fatih Karagümrük

«C’est la fin d’une belle expérience dans un pays exceptionnel! Un club ambitieux, Al-Duhail SC, qui pendant 2 ans et demi m’a mis dans les meilleures conditions (...) J’ai toujours autant d’ambition et de passion, c’est pourquoi je vais prendre le temps d’étudier chacune des propositions qui me sont faites pour savoir de quoi sera fait mon futur!», avait expliqué Medhi Benatia le 3 juin dernier sur Instagram. L'ancien international marocain (60 sélections, 2 buts) a donc pris le temps de la réflexion pour faire son choix. Et il a fini par trancher.

En effet, le footballeur âgé de 34 ans a décidé de poursuivre sa carrière en Turquie. Selon nos informations, Medhi Benatia, accompagné de son agent (voir photo), vient de signer un contrat de trois ans en faveur du club de Fatih Karagümrük. Huitième du championnat de Süper Lig l'an dernier, l'écurie basée à Istanbul et entraînée par l'Italien Francesco Farioli a donc réussi à attirer dans ses filets un défenseur et un joueur d'expérience. Après avoir évolué en France, en Italie (à la Roma et la Juventus notamment), en Allemagne (Bayern Munich) et au Qatar, Benatia va donc découvrir un nouveau championnat, avec, il l'espère, autant de réussite.