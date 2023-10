OM-OL : des bouteilles de bières à l’origine des blessures de Fabio Grosso

Comme évoqué depuis le début de soirée, la rencontre entre l’OM et l’OL, prévue au Vélodrome ce dimanche, a été reportée en raison du caillassage du bus lyonnais et de la grave blessure de Fabio Grosso. L’un des projectiles balancés par les fans a d’ailleurs touché Fabio Grosso et Raffaele Longo, son adjoint. Le coach italien a été grièvement touché et a dû être soigné d’urgence. Actuellement, le coach souffre de vertiges et possiblement d’une commotion cérébrale, comme l’avait révélé John Textor.

Avant d’assurer en zone mixte que : «la vitre du car qui était proche de Fabio Grosso a explosé. Fabio a ensuite pris une bouteille de bière dans la tête. Ses blessures viennent de là… C’est inadmissible». Présente également dans la zone mixte du Stade Vélodrome ce dimanche, la préfète de police Frédérique Camilleri a confirmé que «ce sont des bouteilles de bière qui auraient cassé le double vitrage du bus lyonnais… pas de pierres».