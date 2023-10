OM-OL : les révélations inquiétantes de John Textor sur l’état de Fabio Grosso

Ce dimanche soir, l’OL devait affronter l’OM pour le traditionnel "Olympico". Mais après un grave incident, le match a finalement été annulé. Le bus lyonnais a été attaqué par des supporters et des vitres ont explosé sur le visage de Fabio Grosso. Le coach italien a été grièvement touché et a dû être soigné d’urgence. Actuellement, le coach souffre de vertiges et possiblement d’une commotion cérébrale. Textor a fait des révélations inquiétantes sur l’état de Grosso sur Prime Video.

La suite après cette publicité

«Fabio avait reçu un avis médical, il n’arrive pas à tenir une conversation, il n’est pas bien, il a été heurté par des pierres et des éclats de verre. On est en colère, très en colère, tout le monde voulait jouer. Mais personne n’était prêt pour ça, mais on voulait jouer, on est en colère, notre capitaine a été fort dans le vestiaire.»