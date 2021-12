Porto - Atlético de Madrid : la réaction à chaud d'Antoine Griezmann

Au bout du suspense, l'Atlético de Madrid s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En difficulté durant toute la rencontre et sans solution, le club madrilène a ouvert le score grâce à une reprise d'Antoine Griezmann, avant de s'imposer 3-1 contre le FC Porto. Après la rencontre, l'international français a réagi après son quatrième but inscrit depuis le début de la saison, en Ligue des Champions.

«Nous savions que c'était un match difficile. Comme je l'ai déjà dit, nous y étions préparés. Je suis très fier de cette équipe. Nous avons tout donné jusqu'à la fin. C'est dommage pour le penalty concédé, mais je pense que nous avons tous très bien travaillé. Les supporters sont là et je pense qu'ils ont apprécié le jeu. Je pense que c'est le résumé de toute cette phase de groupe. Nous jouons le dernier match et c'est l'Atleti qui passe. Je suis très heureux d'être de retour et fier de l'équipe. J'espère faire une bonne campagne de Ligue des champions», a-t-il expliqué en conférence de presse.