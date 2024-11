LdN : la Belgique jouera les barrages après une défaite contre Israël

Sous un épais brouillard, ce soir à Budapest, la Belgique se déplaçait à la Bozsik Arena pour affronter Israël, dans un match de Ligue des Nations sans réel enjeu sportif. Les Belges, décevants dans la compétition, n’ont, en effet, enregistrés qu’un seul succès pour le moment, justement contre Israël (3-1) en septembre dernier. Ils pouvaient néanmoins espérer accrocher le barrage, s’ils ne perdaient pas cette dernière rencontre par plus deux buts d’écart. Un contexte peu favorable aux Diables rouges, qui faisaient également face à une avalanche de blessures, qui les privaient notamment de Lukaku, Onana ou encore de Theate. La première belle occasion de la partie a ainsi été en faveur d’Israël. Eli Dasa a touché le poteau gauche belge après avoir reçu un ballon aux abords de la surface (23e). Manor Solomon frappait aussi au but, une dizaine de minutes plus tard, obligeant Koen Casteels à faire un joli arrêt (36e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Belgique 4 6 -3 1 1 4 6 9 4 Israël 4 6 -8 1 1 4 5 13

Après une première période plutôt dominée par Israël, la Belgique a repris un peu le contrôle et a eu l’initiative au retour des vestiaires. Lois Openda a frôlé le poteau droit (57e), suivi par Dodi Lukebakio, qui a, lui aussi, manqué une occasion après un contrôle raté (68e). Mais le manque d’efficacité belge a fini par être puni : Yarden Shua a offert la victoire à son équipe en fin de match, profitant d’une erreur de Smets (87e, 1-0). À l’issue de la rencontre, la Belgique reste barragiste et devra encore lutter pour se maintenir en Ligue A face à une équipe qui terminera à la deuxième place de la Ligue A. De son côté, Israël occupe la dernière place du groupe, mais avec 4 points, à égalité avec son adversaire du soir, qui n’est sauvé que par sa différence de buts. Les coéquipiers de Manor Solomon sont relégués en Ligue B.