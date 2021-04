Memphis Depay a choisi son prochain club

La suite après cette publicité

Cet été, l'Olympique Lyonnais perdra sa référence offensive. Le contrat de Memphis Depay arrive à son terme et le joueur néerlandais, auteur de 18 buts et 9 passes décisives en 33 rencontres de championnat, va bel et bien quitter la capitale des Gaules pour trouver un nouveau projet ambitieux. Forcément, ils sont nombreux à être venus toquer à sa porte.

Mais si on se fie à TV3, la télévision publique catalane, c'est le FC Barcelone qui va remporter cette course. Le joueur a tranché en faveur de l'équipe dirigée par Ronald Koeman, notamment parce qu'il rêve de défendre la tunique blaugrana et retrouver celui qui était son ancien sélectionneur. Il a ainsi refusé des propositions de club comme la Juventus, l'Inter et l'Atlético, pourtant plus intéressantes financièrement pour lui.

Depay est prêt à faire de sacrés efforts

La proposition actuelle des Barcelonais est même inférieure à celle qui avait été formulée il y a plusieurs mois sous la direction de Josep Maria Bartomeu, mais cela n'a pas refroidi l'ancien de Manchester United, clairement pas. Toujours selon la télévision catalane, ses agents ont commencé les négociations avec Mateu Alemany, DG du foot blaugrana, il y a deux semaines déjà.

Il devrait donc être, avec Eric Garcia (Manchester City), lui aussi sans indemnité de transfert, la première recrue de l'ère Laporta. Reste maintenant à voir si les Barcelonais se contenteront du Néerlandais ou s'ils continueront de renforcer leur secteur offensif, alors que le nom du Kun Agüero, également libre, revient très souvent en Catalogne...