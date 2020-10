LdC : Sergio Conçeicão fracasse Pep Guardiola

Hier soir, Manchester City s'est imposé 3 à 1 face au FC Porto lors de la première journée de l'UEFA Champions League. Un bon départ pour les Citizens et Pep Guardiola, encore marqué par l'élimination face à l'OL lors du Final 8 à Lisbonne en août dernier. Mais l'entraîneur espagnol, pourtant élogieux sur le football portugais en conférence de presse d'avant-match, ne s'est pas fait des amis hier soir puisque Sergio Conçeicão l'a dézingué après la rencontre.

Le technicien portugais n'a pas mâché ses mots à son sujet. Ses propos sont relayés par AS. «En plus de la manière dont il s'est adressé à mes joueurs et aux arbitres, il a aussi parlé de notre pays et ce n'étaient pas de bonnes paroles pour le pays (...) Maintenant que je comprends ce qu'il a dit sur le poids du banc de Porto, il en était un exemple clair. L'attitude de Guardiola et tout son banc n'était pas du tout agréable. Ceux qui auraient dû se plaindre le plus sont les membres du banc de Porto ».