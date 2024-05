Toulouse condamné pour licenciement abusif

Licencié par Toulouse pour «faute grave» fin 2022, l’ancien entraîneur adjoint du TFC, Michaël Debève, pourrait obtenir gain de cause comme l’indique L’Equipe. Selon l’avocat de l’ancien milieu de terrain, le conseil des prud’hommes de Toulouse a jugé, ce jeudi, cette décision comme abusive.

La juridiction a condamné le TFC à verser plus de 85 000 euros au titre notamment des dommages et intérêts à M. Debève, a précisé Me Didier Lacombe à l’AFP. Pour rappel, les Violets reprochaient à l’intéressé d’avoir critiqué publiquement le recrutement de certains joueurs