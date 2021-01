Le Bayern Munich en pince pour Omar Richards

La suite après cette publicité

Avec Alphonso Davies et Lucas Hernandez, le Bayern Munich dispose de deux joueurs talentueux au poste de latéral gauche. Pour autant, le champion d'Allemagne pense déjà à l'avenir et pourrait recruter à ce poste l'été prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme The Athletic qui explique que les Bavarois sont intéressés par Omar Richards, le joueur de Reading (Championship, D2 anglaise).

Selon le média britannique, les dirigeants du Bayern ont déjà entamé des discussions avec la formation de Championship au sujet du latéral anglais de 22 ans, qui a déjà disputé 21 matches toutes compétitions confondues cette saison. Car Omar Richards, qui porte les couleurs de Reading depuis depuis toujours puisque c'est son club formateur, est en fin de contrat en juin prochain. Le but du club allemand est tout simplement de le recruter gratuitement cet été. Affaire à suivre.