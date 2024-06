CdM 2030 : pas d’accord pour les stades espagnols

Dans six ans, la Coupe du monde aura lieu dans trois pays différents : Espagne, Portugal et Maroc. Mais les stades espagnols ne sont pas encore connus, et la réunion à Agadir n’a pas permis d’avancer sur ce dossier. Comme l’indique Marca, aucune décision définitive n’a été prise concernant les sites espagnols qui accueilleront le Mondial.

La suite après cette publicité

Valence était un temps écarté de la liste, mais l’Estadio Mestalla a modifié sa proposition, ajoute le média espagnol. Le Camp Nou et le Stade du Front de Scène (Barcelone), San Mamés (Bilbao), Reale Arena (Saint-Sébastien), Santiago Bernabéu et Wanda Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Séville), Romareda (Saragosse), Rosaleda (Malaga), Gran Canaria (Las Palmas) et Riazor (La Corogne) semblent être fixés. Six sites au Maroc et trois au Portugal doivent être ajoutés.