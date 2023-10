Les excuses de Yan Couto au Brésil

La suite après cette publicité

Yan Couto fait son mea culpa ! Dernièrement, le latéral droit de 21 ans a créé la polémique au Brésil après avoir idolâtré Dani Alves. Pour rappel, le transfuge du Barça et du Paris Saint-Germain est placé en détention provisoire depuis plus de neuf mois après avoir été accusé de viol par une jeune femme à l’issue d’une virée nocturne à Barcelone le 30 décembre 2022. Sous le feu des critiques, Yan Couto est sorti du silence et a tenu à présenter publiquement ses excuses.

«Pour la première fois, je me suis retrouvé dans une controverse et j’avais besoin de temps pour comprendre ce qui se passait et comment réagir à tout, même si ce n’était pas l’intention. Quand j’ai parlé de Daniel Alves comme d’une idole, c’était dans le sens du football, quelque chose que je croyais avoir clarifié, mais à cause de la nervosité pour mes débuts en équipe nationale et pour avoir eu l’opportunité de jouer aux côtés de tant de joueurs incroyables, j’ai commis une grave erreur en ne le précisant pas et en laissant la liberté d’interprétation de chacun. Comme tant d’autres enfants, j’ai grandi en le regardant et j’ai été inspiré par sa carrière tout au long de mon parcours. C’est même normal dans le football, on a tendance à s’inspirer des joueurs au même poste. Je tiens à préciser ici que je répudie totalement toutes formes de violence et de crime, en particulier à l’égard des femmes», s’est justifié le joueur de Gérone prêté par Manchester City.