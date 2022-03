JT Foot Mercato : le PSG cible déjà des stars pour son avenir

La suite après cette publicité

Le PSG prépare déjà de grosses recrues estivales

Une bonne partie de l'effectif du Paris-Saint-Germain pourrait changer cet été. Avec les noms de Zinédine Zidane et de Massimiliano Allegri au poste d'entraîneur, le poste de directeur sportif fait aussi débat. Un nouveau nom est sorti dans la presse pour remplacer Leonardo, celui de Fabio Paratici, ancien de Tottenham et de la Juventus. Sur le terrain, Lucas Paquetá et Paul Pogba sont des cibles du board parisien depuis quelque temps. Selon les dires de Nicolas Anelka, le milieu de terrain français serait ouvert à l'idée de rejoindre Paris, même si la Juventus semble également intéressée par un retour du champion du monde 2018 à Turin. Autre nom évoqué par La Gazzetta dello Sport, celui de Rafael Leão. Les Parisiens aimeraient son profil et seraient prêts à foncer sur l'ancien lillois d'après le journal transalpin, avec une offre de 70 M€ et un salaire de 6 M€ net par saison.

Cristiano Ronaldo envoie un message fort avant le choc face à l'Atlético

Ce mardi soir, Manchester United joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Occasion parfaite pour un certain Cristiano Ronaldo de lancer un rappel aux supporters des Red Devils. Il demande le soutien du public pour réaliser un grand match, lui qui a inscrit 25 buts en 36 matches contre l'Atléti : «Demain (aujourd'hui, ndlr) est l'un de ces jours que nous attendons tous. C'est une de ces occasions de montrer au monde la raison pour laquelle Old Trafford est connu comme le Théâtre des Rêves. Recréons l'incroyable atmosphère que nous avons vue lors de notre dernier match à domicile et gardons vivant notre rêve en Ligue des Champions ! Nous sommes Manchester United ! Faisons-le ensemble !»

Le FC Barcelone a déjà reçu une offre pour Memphis Depay

A Barcelone, pour se renforcer le club devra vendre, surtout que la masse salariale du club est déjà dans le rouge. Bonne nouvelle pour les Catalans, puisqu'ils auraient reçu une offre pour un de leurs attaquants. Il s'agit de Memphis Depay qui n'a pas réussi à s'imposer cette saison, lui qui évoluait à l'OL. Un départ n'est donc pas exclu pour lui, d'autant qu'un club semble motivé pour relancer le Néerlandais. En effet, Tottenham aurait formulé une offre pour le faire venir, et le Barça serait tenté d'accepter. Reste maintenant à savoir si le joueur est prêt à quitter les Blaugranas pour retourner en Premier League.