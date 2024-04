Brighton : le cauchemar se poursuit pour le flop Ansu Fati

Il n’y a pas si longtemps que ça, avant l’explosion des Pedri, Gavi et même Lamine Yamal, les Barcelonais ne juraient que par Ansu Fati. Pépite très précoce et impressionnante balle au pied, le joueur formé au Barça régalait tout le monde et les Catalans se frottaient les mains en pensant à l’avenir. Le jeune ailier espagnol avait même récupéré le numéro 10 de Messi, signe de l’incroyable confiance accordée par son club et par les fans. Seulement, les choses se sont corsées, la faute à des pépins physiques à répétition. L’ex-prodige de la Masia, en quête de temps de jeu, a opté pour l’Angleterre et les Seagulls l’été dernier dans l’optique de se relancer.

Malgré des débuts encourageants, l’international espagnol (10 sélections, 2 buts) a rapidement été rattrapé par son physique et une blessure aux ischio-jambiers qui l’a tenu à l’écart pendant 3 mois. De retour début février, le natif de Bissau peine toujours à retrouver son meilleur niveau dans la mesure où Roberto De Zerbi n’hésite pas à se passer de ses services. Laissé sur le banc à l’occasion du choc face à Liverpool le week-end dernier, Ansu Fati ne figurait même pas dans le groupe qui a affronté Brentford dans le cadre de la 31e journée de Premier League.

Fati au placard

Devant la presse, l’entraîneur italien a justifié la mise à l’écart du joueur de 21 ans en pointant du doigt sa condition physique et son rendement insuffisant. «Ansu Fati travaille très bien mais j’ai des attentes différentes, même si je ne change pas d’opinion sur lui. C’est l’un des meilleurs talents du monde à son âge et c’est notre responsabilité de l’aider à progresser… Il doit améliorer ses performances, améliorer sa condition physique et sa mentalité car pour jouer en Premier League, il faut être fort mentalement et physiquement. Quand il nous montrera la bonne condition, je serai heureux», a indiqué le coach transalpin.

Il faut dire que depuis le 3 février et ces 2 minutes jouées face à Crystal Palace, il n’a eu que très peu de temps de jeu. 9 apparitions toutes compétitions confondues, dont 2 titularisations, avec aucun but ni aucune passe décisive et globalement rien de bien transcendant dans le jeu. Une situation très compliquée pour lui, mais aussi pour le FC Barcelone, qui ne devrait a priori pas pouvoir le vendre pour une grosse somme cet été, à Brighton ou à un autre club anglais, comme c’était souhaité. Ansu Fati reviendra donc à Barcelone cet été, et c’est un nouveau dossier complexe qui viendra s’ajouter sur la pile déjà bien fournie du bureau de Deco…