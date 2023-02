Leicester - Arsenal : les compositions officielles

Les Gunners vont-ils parvenir à réenclencher une dynamique positive dans la course au titre ? Arsenal, 1er de Premier League avec 2 points d’avance sur Manchester City, se déplace à Leicester, 14e avec 24 pts, ce samedi à 16h pour la 25e journée. Les hommes d’Arteta, après 3 journées sans victoire, ont retrouvé le succès dans un match à rebondissements face à Aston Villa le weekend dernier (4-2). Ils peuvent reprendre 5 longueurs d’avance sur les Citizens cet après-midi, avant le match des Skyblues à Bournemouth (18h30).

Pour cette affiche, Rodgers effectue deux changements dans son XI après la défaite à Old Trafford (0-3). Maddison n’est pas sur la feuille de match, remplacé au coup d’envoi par Praet. Ndidi est au milieu de terrain aux côtés de Dewsbury-Hall, à la place de Mendy. Côté Gunners, Nketiah débute sur le banc, et Martinelli devrait être en pointe associé à Saka côté droit et Trossard à sa gauche. Jorgiho débute encore avec Odegaard et Xhaka au milieu de terrain, devant la défense habituelle.

But refusé à Trossard puis à Iheanacho, Arsenal toujours dos à dos avec Leicester !

Les compositions

Leicester : Ward - Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen - Dewsbury-Hall, Ndidi (cap.) - Tetê, Praet, Barnes - Iheanacho

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko (cap.) - Odegaard, Jorginho, Xhaka - Saka, Martinelli, Trossard