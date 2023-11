Qualifs CdM 2026 : Emiliano Martinez s’offre un nouveau look avec l’Argentine

Dans le cadre de la trêve internationale de novembre, l’Argentin est de retour sur le pont. L’Albiceleste, championne du monde en titre, s’apprête à disputer deux rencontres de prestige comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026 : face à l’Uruguay (17 novembre) et contre le Brésil (22 novembre). À travers ces deux échéances, les hommes de Lionel Scaloni auront l’opportunité de prendre leurs distances en tête de leur groupe et de conforter un peu plus leur leadership sur la scène continentale.

La suite après cette publicité

En marge du choc face à la sélection uruguayenne dirigée par un ancien de la maison, Marcelo Bielsa, le gardien argentin Emiliano Martinez a décidé de marquer le coup en s’offrant un nouveau look. C’est avec une coupe de cheveux particulière et colorée sur le côté gauche de sa tête, où le drapeau argentin y est représenté, que le portier d’Aston Villa tentera de défendre ses cages face à l’armada offensive de la Céleste. Un look qui n’est pas sans rappeler celui arboré par «Dibu» au cours du dernier Mondial 2022 au Qatar.