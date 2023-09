Premier League : Arsenal s’impose sur le fil et met un terme à sa malédiction à Everton

La suite après cette publicité

Au bout de quatre week-ends, Arsenal était toujours invaincu avec trois victoires et un match nul. Avant le déplacement à Goodison Park ce dimanche après-midi, les Gunners pointaient à la sixième place de Premier League et espéraient donc rejoindre les équipes en haut du classement, à savoir le leader Manchester City, suivi de près par Tottenham et Liverpool. Du côté des Toffees, l’entame de l’exercice était beaucoup plus compliquée puisqu’ils étaient encore à la recherche de leur premier succès de la saison en championnat.

La logique était d’ailleurs respectée dans ce début de rencontre avec des hommes de Mikel Arteta dominateurs avec le ballon mais moins dangereux, si ce n’est le but refusé à Gabriel Martinelli pour une position illicite au départ de l’action (20e). Le technicien espagnol perdait d’ailleurs son ailier brésilien sur blessure, remplacé par Leandro Trossard (24e). La formation londonienne faisait reculer les hommes en bleu dans leur moitié de terrain, sans pour autant réussir s’incruster dans la zone de vérité adverse en première période.

À lire

Everton - Arsenal : les compositions officielles

Fin de la malédiction à Liverpool

Au retour des vestiaires, l’AFC montrait déjà plus d’allant offensif avec la belle occasion de Martin Odegaard, mis en échec par Jordan Pickford avant de voir sa défense s’illustrer devant sa ligne sur de meilleures tentatives d’attaques rouges. Le technicien de la Mersey, Sean Dyche, pouvait être fier de la rigueur défensive mise en place par ses poulains. Néanmoins, l’arrière-garde bleue était finalement trompée par la frappe de Leandro Trossard, trouvé par Bukayo Saka dans la surface et bien aidé par le poteau pour faire trembler les filets adverses (1-0, 69e).

La suite après cette publicité

S’il n’a pas été très sollicité par le secteur offensif des locaux, le gardien de but espagnol David Raya, qui honorait sa première titularisation à Liverpool, faisait preuve d’une vigilance sans faille dans sa surface, afin de guider ses coéquipiers et rassurer sa défense. Score final : 1-0. Arsenal prend sa première victoire sur la pelouse d’Everton depuis la saison 2017-2018 et se rapproche du leader cityzen. Les Toffees, quant à eux, un cinquième match sans succès en autant de rencontres et reste premier relégable au classement de la Premier League.