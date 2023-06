Real Madrid : Kane écarté des plans à cause de Mbappé

La suite après cette publicité

Avec un mercato bien entamé de la part du Real Madrid avec l’arrivée de Jude Bellingham, Joselu et Fran Garcia, on pensait qu’un intérêt était toujours porté à Harry Kane, pour remplacer Karim Benzema qui a rejoint l’Arabie saoudite et Al Ittihad. Mais Florentino Perez avait assuré qu’il n’y aurait plus aucune arrivée pour ce mercato estival, ce qui inquiète énormément les supporters du club merengue.

Mais pourquoi la Casa Blanca ne s’intéresse plus à l’attaquant anglais ? Selon Defensa Central, son agent affirme, par le biais de contact avec des intermédiaires, que les Merengues auraient déjà signé Kylian Mbappé, sans préciser le timing (cet été ou 2024). Le Real Madrid a donc préféré miser sur Mbappé plutôt que de tenter Kane cet été.

À lire

JT Foot Mercato : le futur de l’AC Milan se dessine