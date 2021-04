Manchester City - Tottenham : les compositions probables

La suite après cette publicité

La finale de la Carabao Cup se déroule ce dimanche 25 avril et offre un duel de choix entre le tenant du titre Manchester City et Tottenham. Dans l'enceinte de Wembley, les Sky Blues devraient s'organiser en 4-3-3 avec Zack Steffen dans les buts. Devant lui, Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo devraient prendre place. Le milieu serait constitué de Kevin De Bruyne, Fernandinho et Ilkay Gündogan tandis que Riyad Mahrez et Raheem Sterling accompagneraient Gabriel Jesus en attaque.

De son côté, Tottenham devrait miser pour un 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts derrière Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier et Sergio Reguilon. Pierre-Emile Hojbjerg et Tanguy Ndombélé devraient assurer le double pivot. Sur le plan offensif Gareth Bale, Giovani Lo Celso et Heung-min Son devraient prendre place derrière Harry Kane.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Manchester City : Steffen - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - De Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Mahrez, Jesus, Sterling

Tottenham : Lloris - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Hojbjerg, Ndombélé - Bale, Lo Celso, Son - Kane