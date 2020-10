Real Madrid : Thibaut Courtois élogieux envers Sergio Ramos

Depuis quelques jours maintenant, l’avenir de Sergio Ramos au Real Madrid n’est tout autre que le dossier principal à régler pour les dirigeants de la Casa Blanca. Longtemps considéré comme l’un si ce n’est le meilleur défenseur du monde, le défenseur axial de 34 ans continue encore et toujours de régaler ses fans, en attestent ses onze buts en Liga la saison dernière. Aucun défenseur ne fait mieux et forcément, ses réalisations font la différence puisqu'elles ont mené les Madrilènes au sacre de champion d’Espagne.

Mais alors que son contrat arrivera à échéance à l’issue de la saison, rares sont les membres du club à ne pas vouloir le voir prolonger l’aventure pour encore quelques années. Lors d’un entretien accordé au quotidien espagnol As, le portier belge s’est tout simplement dit fier et honoré de pouvoir jouer avec un tel joueur. «Sergio est très important pour nous. Il le montre avec ses buts et en défense. Tous les supporters madrilènes veulent qu'il continue. J'ai beaucoup admiré Sergio, sauf une fois à Lisbonne. J'ai beaucoup de respect pour Sergio. Pour moi, c'est un honneur de jouer avec lui, aussi avec Varane, Casemiro, les autres défenseurs.»