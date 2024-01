CAN 2023 : la Côte d’Ivoire promet l’enfer au Sénégal !

C’est ce qu’on appelle être miraculé. Mercredi, les Ivoiriens sortaient en nombres dans les rues pour remercier le Maroc. Les Lions de l’Atlas, en s’imposant face à la Zambie, venaient de qualifier la Côte d’Ivoire en tant que meilleur troisième. Et cela n’était pas gagné après la grosse humiliation dans sa CAN face à la Guinée équatoriale (0-4) lors de la dernière journée. Après cette annonce joyeuse et donc ce 8e de finale inespéré face au Sénégal, s’en est suivi une histoire rocambolesque avec la tentative de la fédération ivoirienne de se faire prêter Hervé Renard pour le reste de la compétition.

Finalement, après une journée de négociations entre la FIF et la FFF, et malgré l’accord du coach des Bleues, cela ne s’est pas fait. C’est donc l’adjoint Emerse Faé qui va assurer l’intérim jusqu’à la fin de la compétition. L’ancien international ivoirien et coach U19 de l’OGC Nice sera épaulé par Guy Demel, qui était depuis le début de la compétition consultant pour Canal+. Sur le papier, avec une équipe psychologiquement très impactée et un niveau de jeu inquiétant depuis le début de cette CAN, les Éléphants ne sont absolument pas favoris face à une équipe sénégalaise impressionnante et clairement grande favorite au sacre finale. Et pourtant… Dans une CAN invraisemblable, les supporters ivoiriens se mettent à rêver d’un réveil.

Le réveil attendu des Éléphants

Présent en conférence de presse ce dimanche, le nouveau coach Emerse Faé a tenu à faire passer un message à son équipe : une nouvelle compétition démarre et le Sénégal peut se méfier. « Cette résurrection, cette qualification, elle vient vraiment de loin. C’est une deuxième chance que Dieu nous donne, on n’a pas le droit de ne pas la jouer à fond. Ça a été difficile de travailler, il fallait panser les plaies du 4-0 et prier pour se qualifier, sachant que ça ne dépendait plus de nous. On a eu la délivrance mercredi soir quand le Maroc a battu la Zambie », a d’abord lancé Emerse Faé avant de réclamer un vrai changement d’attitude. « Ce serait inadmissible que les attitudes ne changent pas alors qu’on revient de si loin. Je veux retrouver mes vrais Éléphants ! »

L’ancien joueur passé par Nice en a aussi profité pour revenir sur l’histoire folle d’un possible intérim d’Hervé Renard pour le remplacer. Et il n’a pas souhaité évoquer en longueur ce sujet. « J’avais d’autres choses à penser que de savoir si Pierre, Paul ou Jacques allait venir prendre ma place. Je ne voulais pas laisser le train passer, je suis ambitieux. Et contrairement à ce que les gens peuvent croire, je n’ai pas eu que trois jours pour préparer le match, le fait que je connais le groupe me fait gagner pas mal de temps ». Le Sénégal est donc prévenu, il affrontera une équipe ivoirienne revancharde et qui n’a surtout rien à perdre dans cette CAN 2023. Après avoir été au bord de la mort dans la compétition, les Éléphants veulent écraser les Lions pour ce 8e de finale. Rendez-vous ce lundi à 21h pour avoir une réponse sur le terrain.