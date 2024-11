Lens - OM : les compositions probables

La 12e journée de Ligue 1 se poursuit avec une rencontre alléchante de première partie de tableau. Le RC Lens reçoit l’Olympique de Marseille à Bollaert et aura l’opportunité de recoller à son adversaire du soir en cas de victoire. Seuls trois points séparent les deux formations, qui connaissent pourtant différents parcours en ce début de championnat. Les Sang et Or restent sur un succès arraché dans les dernières secondes contre Nantes, alors que le club phocéen a lui essuyé un lourd revers au Vélodrome face à Auxerre.

En effet, c’est à l’extérieur que les hommes de Zerbi sont plus à l’aise. Les Lensois savent ce qui les attendent sur leur pelouse, d’autant que Marseille compte bien suivre le rythme de l’AS Monaco, tombeur de Brest hier soir. Will Still devrait organiser une équipe en 3-5-2 avec une défense constituée de Sarr, Danso et Medina pour protéger Brice Samba, laissant Gradit sur le banc au coup d’envoi. Dans les rôles de piston, on retrouverait Frankowski à droite et Machado à gauche. Les deux joueurs de couloir encadreraient le trio Diouf-El Aynaoui-Thomasson dans l’axe du milieu de terrain.

Wahi sur le banc pour son retour à Lens

Ces derniers auront la mission de porter le jeu lensois face à un entrejeu qui s’annonce solide. Ils devront également servir leurs attaquants. Une ligne offensive où Nzola est pressenti pour être titulaire aux côtés de Sotoca. De son côté, Roberto De Zerbi, qui a décidé de ne pas convoquer Brassier pour ce rendez-vous, devrait opter pour son traditionnel 4-3-3. Dans les cages phocéennes, Rulli est logiquement attendu et évoluera en retrait d’une défense à quatre composée de Murillo, Balerdi, Kondogbia et Merlin.

Au milieu de terrain, Rabiot et Höjbjerg vont quant à eux enchaîner et pourraient accompagner Rongier, préféré à Koné pour cette rencontre. Enfin, sur le front de l’attaque, le prolifique Greenwood et le facteur X Rowe sont annoncés titulaires aux côtés de… Maupay. Ancien joueur des Sang et Or, Wahi serait alors relégué sur le banc des remplaçants mais pourrait faire son apparition en cours de match. Place au spectacle…

