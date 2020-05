OL : Bruno Guimarães juge la Ligue 1

Arrivé dans la capitale des Gaules l’hiver dernier, Bruno Guimarães (22 ans) a fait forte impression en France après seulement cinq matches disputés, toutes compétitions confondues. Malheureusement pour lui et l’Olympique Lyonnais, l’arrêt forcé des compétitions européennes a empêché le milieu de terrain brésilien de poursuivre sur sa lancée.

Mais ses trois rencontres jouées en Ligue 1 (contre Metz, Saint-Etienne et Lille) lui ont suffi pour avoir un premier jugement sur le championnat de France. Et comme Neymar, le néo Gone a comparé la L1 à la rudesse des rencontres de Copa Libertadores dans un entretien accordé à UOL Esporte.

Du même avis que Neymar

« On dirait des matches de Libertadores (rires). Les matches sont très accrochés et les arbitres n’aiment pas trop siffler des fautes. Il faut penser très vite, il ne faut pas se cacher pour tenter un dribble. Il faut comprendre le style de jeu. C’est un championnat très physique. Il y a beaucoup de contacts », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Ici, le marquage réduit davantage qu’au Brésil votre temps de décision. Au Brésil, j’avais parfois quatre à cinq secondes pour penser à ce que j’allais faire. Ici, parfois je n’ai qu’une seconde ou deux. On dirait des fois que les joueurs sont des robots. Les gars ne cassent pas les lignes, tout est très synchronisé, organisé. Je pense que des fois c’est une erreur parce qu’un joueur ne peut pas être un robot. Les joueurs doivent faire des actions différentes. Parfois, il faut faire un petit pont pour pouvoir faire une bonne passe après. » Et ce n'est pas Neymar qui dira le contraire.