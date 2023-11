Lens : Haise veut y croire contre Arsenal

Le RC Lens est face au défi Arsenal mercredi soir en Ligue des Champions. Si l’exploit avait été réalisé en 1998, il sera tout aussi compliqué à accomplir cette fois. Mais Lens peut compter sur une bonne dynamique et un entraîneur, Franck, Haise, toujours à l’aise dans ses baskets. « Des calculs ? Il ne peut pas y avoir de calculs sur le terrain. L’objectif est de faire le maximum pour les joueurs. De mon côté, c’est peut-être un peu différent. (…) Si on veut être au rendez-vous, il faut l’être avec nos principes, nos arguments, nos forces. C’est une évidence », a déclaré l’entraîneur des Sang-et-Or en conférence de presse.

Il peut s’appuyer sur le joli succès acquis à l’aller (2-1), au cours d’un match assez fou. Mais comme il l’assure, cette rencontre était particulière. « C’est un match qu’on n’a logiquement pas totalement maîtrisé. On a posé des problèmes sur notre animation défensive et sur certaines situations offensives à Arsenal. Mais si on ne maîtrise pas tout demain et que ça y ressemble à la fin, je suis assez preneur. » Réponse demain soir.