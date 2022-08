Aston Villa : la tuile pour Diego Carlos

C'est confirmé par Aston Villa, Diego Carlos est lourdement blessé pour cause de rupture du tendon d'Achille. Le défenseur des Vilans a été remplacé à la 95ème minute par Callum Chambers lors de la victoire face à Everton (2-1) samedi dernier.

Le club annonce qu'il va être opéré très prochainement et va devoir être absent des terrains pour une durée indéterminée afin de procéder à sa rééducation. Le défenseur central brésilien de 29 ans venait tout juste de rejoindre Aston Villa en provenance du FC Séville.

Aston Villa can confirm Diego Carlos has ruptured his Achilles tendon.



We're all with you, Diego. 💜