Bordeaux : Frédéric Longuépée annonce la couleur pour les prochains mercatos

Bordeaux vit un peu un été indien inversé. Après une intersaison compliquée par la crise sanitaire et économique, un départ tardif de Paulo Sousa et un mercato quasi inexistant, le club au Scapulaire affiche des prestations allant d'inquiétantes à carrément mauvaises. S'il y a eu des victoires à Angers puis face à Dijon et Nîmes, deux clubs présents dans le fond du classement, il y a également eu des défaites à Lens, un promu, à Marseille qui ne rayonne pas non plus, une première claque à Monaco (0-4) puis une seconde à domicile face à Montpellier (0-2). Après 10 journées, Bordeaux pointe à une 12e place (12 points) qui n'a rien de rassurant.

Depuis, Hatem Ben Arfa a rejoint le club en qualité de joueur. C'est bien là la seule (bonne ?) nouvelle. Jean-Louis Gasset a déjà fait part de sa colère après les récentes prestations, pointant du doigt également l'ambiance pesante qui règne dans l'ensemble du club. Certains observateurs y ont déjà vu des signes de lassitude. Un peu visé, Frédéric Longuépée a tenu à s'exprimer dans le Sud Ouest du jour pour détendre la situation et évoquer les possibilités futures, notamment sur le marché des transferts pour cet hiver. «On étudiera les opportunités quand elles se présenteront. Il reste sept matches avant la trêve. On discutera avec l’actionnaire (King Street) de notre marge de manœuvre. Il faut bien cibler les besoins de l’effectif actuel. Si recrue il doit y avoir, il faut qu’elle amène une plus-value à la fois sportive mais avant tout au niveau de l’état d’esprit. C’est un travail d’échange entre Alain (Roche) et Jean-Louis, puis entre moi et notre actionnaire.»

Les prochains mercatos seront calmes prévient Longuépée

Les Girondins de Bordeaux se retrouvent également dans une situation compliquée. Pas moins de neuf joueurs (Ben Arfa, Baysse, De Préville, Poundjé, Sabaly, Pablo, Jovanovic, Diarra, Mandanda) sont en fin de contrat en juin prochain et à en croire le président Longuépée, l'heure n'est toujours pas venue à la négociation de prolongations. «Concernant les fins de contrat, ce n’est pas forcément une situation agréable pour eux. Comme d’habitude, c’est à eux de nous faire réfléchir par leurs performances. Force est de constater que certains doivent penser à ça. On fera le point dans quelques semaines. On va essayer d’affiner au fil du temps. On peut aussi imaginer prêter des joueurs pour qu’ils prennent du temps de jeu ailleurs et s’équiper de joueurs dont on a besoin. On verra.» Un exode cet été n'est pas à exclure, notamment pour les plus gros salaires.

Face à la situation financière délicate, l'actionnaire américain s'est engagé à combler les déficits en fin de saison, comme il l'avait déjà fait en juin dernier. La crise n'a rien arrangé, un plan de départs volontaires est actuellement mis en place afin de réaliser des économies sur les salaires. Il faut donc s'attendre à une période de vache maigre. Longuépée préfère voir le verre à moitié plein et met en avant la place faite aux jeunes. «Le projet des Girondins est de s’appuyer sur la formation. Les jeunes sur lesquels on a commencé à le faire - je pense à Bakwa, Traoré notamment - seront encadrés par des joueurs d’expérience. Ils ont envie d’apprendre, il faut les intégrer dans le bon timing. Jean-Louis est un formidable formateur qui les fera progresser. » Ce petit coup de brosse à reluire au passage pour Jean-Louis Gasset ne fera pas de mal non plus dans le contexte actuel.