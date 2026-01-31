FC Nantes : Junior Mwanga annonce son départ

Dix mots, pas un de plus. Dans une story postée sur son compte Instagram ce samedi, Junior Mwanga a annoncé son départ du FC Nantes, où il était prêté par Strasbourg depuis le début de saison. Titulaire indiscutable depuis son arrivée (17 matchs débutés sur 17), le joueur de 22 ans n’entrait plus dans les plans d’Ahmed Kantari d’après L’Équipe.

La suite après cette publicité

Sur son compte Instagram, le joueur s’est contenté de remercier et de souhaiter une bonne continuation aux Canaris : « merci au FC Nantes, et bonne continuation pour la suite », a-t-il écrit avec des cœurs aux couleurs du club. Mwanga devrait désormais revenir à Strasbourg, qui négocie la rupture de son prêt. Il avait débuté quatre matchs avec le Racing en tout début de saison. De son côté, RMC assure que la situation n’est pas totalement entérinée et que le FC Nantes compte encore sur son joueur.